В Башкирии с подозрением на коронавирус в стационаре наблюдаются 41 человек

17 марта прошёл оперативный брифинг по ситуации с новым коронавирусом. По последним данным в стационаре наблюдаются 41 человек, которые подозреваются в наличии заражения. Среди них 6 детей.

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, сообщил, что состояние пациентов стабильное. Каждый получает нужное лечение в соответствии с рекомендациями российских и зарубежных специалистов. Анализы собраны и отправлены в лабораторию для подтверждения наличия или отсутствия вируса.

Также были подведены итоги работы горячей линии по коронавирусу за минувшие сутки. Поступило более 304 звонков от жителей республики, которые в основном уточняют алгоритм действия после возвращения из-за рубежа. Жители Башкирии уточняют также, где можно сдать анализы на выявление COVID-19, и когда в аптеках появятся медицинские маски.