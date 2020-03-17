В Башкирии в зоне возможного подтопления находятся более 250 населенных пунктов

В Башкирии весенний паводок начнется с опережением сроков. Ожидается, что реки республики вскроются ото льда раньше на две недели. Синоптики предупреждают, что в связи с большим уровнем снега подъем воды ожидается выше среднемноголетних значений в полтора раза.

Точных прогнозов пока нет. В зоне возможного подтопления находятся более 250 населенных пунктов. Так, например, на реке Чермасан наблюдается ледоход. В деревни Новоюмраново уровень воды составляет 392 см, а подтопление начинается при высоте 700 см.

В ближайшее время возможен дальнейший подъем воды, за день река поднялась на 190 см. На остальных реках республики местами встречается колебания уровни реки.

Возможен дальнейший подъем уровня воды, так как река находится в подпоре, является притоком реки Белой, а на реке Белой стоит лед. На остальных реках республики наблюдается ледостав и не полный ледостав с промоинами, закраинами.

Гульназ Загитова, начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра