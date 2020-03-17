В Башкирии в зоне возможного подтопления находятся более 250 населенных пунктов

В Башкирии весенний паводок начнется с опережением сроков. Ожидается, что реки республики вскроются ото льда раньше на две недели. Синоптики предупреждают, что в связи с большим уровнем снега подъем воды ожидается выше среднемноголетних значений в полтора раза.

Точных прогнозов пока нет. В зоне возможного подтопления находятся более 250 населенных пунктов. Так, например, на реке Чермасан наблюдается ледоход. В деревни Новоюмраново уровень воды составляет 392 см, а подтопление начинается при высоте 700 см.

В ближайшее время возможен дальнейший подъем воды, за день река поднялась на 190 см. На остальных реках республики местами встречается колебания уровни реки.