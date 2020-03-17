Жительница Башкирии получила серьёзную травму, ударившись о бетонный пол

Гострудинспекция оповестила о завершении расследования несчастного случая в одном из магазинов Стерлитамака. 42-летняя женщина сорвалась с двухметровой высоты, выполняя трудовые обязанности. Несчастный случай произошёл ещё в октябре 2019 года.

Продавец-консультант выполняла работу на складе магазина индивидуального предпринимателя. Женщина не удержала равновесие и упала с деревянных перекрытий на высоте 2,5 метра на бетонный пол. Сотрудница магазина получила серьёзные травмы и была доставлена в больницу.

Ведомство выяснило, что причиной трагедии стала неудовлетворительная организация работы. На площадке, откуда упала женщина, не было никаких ограждений, а сотрудников не подготовили должным образом к проведению работ. Теперь индивидуальный предприниматель обязан выплатить штраф.