В Уфе водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика

Накануне, 16 марта, произошла серьёзная авария. 66-летней водитель совершил наезд на 11-летнего мальчика. ДТП произошло на улице 8 марта.
11-летний мальчик направлялся в школу и переходил дорога на зеленый сигнал светофора. В этот момент водитель «Фольксваген Поло» поворачивал с улицы 8 марта на Айскую. Видимо, мужчина не заметил ребёнка и сбил его.
Школьника оперативно госпитализировали с различными травмами. После полученного лечения мальчика отпустили домой. ГИБДД будет проверять все обстоятельства аварии.
Фото: ГИБДД по РБ.