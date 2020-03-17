В полуфинале конкурса «Лидеры России» примут участие шесть жителей Башкирии

В Москве стартовал полуфинал конкурса «Лидеры
России» в областях «Наука» и «Финансы и технологии». Всего было подано более 20
тысяч заявок от участников со всей России. От Башкортостана в полуфинал попало шесть
участников.
Они представляют республиканские вузы, промышленную
и банковскую сферы, а также органы власти. Помощник президента Андрей Фурсенко
отметил, что все прошедшие в полуфиналисты «Лидеров России» по направлению «Наука
и образование» будут востребованы. В этой сфере особенно не хватает управленцев
нового типа.
В течение пяти дней из 214 участников отберут десять
финалистов, которые и поедут на суперфинал. Он пройдет в конце марта в Сочи.
«Лидеры
России» нацелены на лидерство в области наука и образование. Те вопросы, те
задания, те совместные работы, которые будут вестись, они значительно
направлены не только на выявление лидерских качеств, но и на квалификацию, на
возможности проявить себя как специалист в этой сфере, как руководитель в этой
сфере.
Андрей Фурсенко, помощник Президента Российской Федерации
На
сегодняшний день в Башкирии ставится такая задача, которая должна уже решаться
в ближайшее время, это создание научно-образовательного центра мирового уровня.
Поэтому все усилия сейчас направлены именно на реализацию этого проекта. В том
числе первое задание, которое было сегодня, это создание
научно-образовательного центра, расстановка приоритетов и прописание программы
развития этого центра.
Вадим Захаров, участник проекта «Лидеры России», проректор по научной и инновационной работе БашГУ