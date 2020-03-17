В полуфинале конкурса «Лидеры России» примут участие шесть жителей Башкирии

В Москве стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России» в областях «Наука» и «Финансы и технологии». Всего было подано более 20 тысяч заявок от участников со всей России. От Башкортостана в полуфинал попало шесть участников.

Они представляют республиканские вузы, промышленную и банковскую сферы, а также органы власти. Помощник президента Андрей Фурсенко отметил, что все прошедшие в полуфиналисты «Лидеров России» по направлению «Наука и образование» будут востребованы. В этой сфере особенно не хватает управленцев нового типа.

В течение пяти дней из 214 участников отберут десять финалистов, которые и поедут на суперфинал. Он пройдет в конце марта в Сочи.

«Лидеры России» нацелены на лидерство в области наука и образование. Те вопросы, те задания, те совместные работы, которые будут вестись, они значительно направлены не только на выявление лидерских качеств, но и на квалификацию, на возможности проявить себя как специалист в этой сфере, как руководитель в этой сфере.

Андрей Фурсенко, помощник Президента Российской Федерации

На сегодняшний день в Башкирии ставится такая задача, которая должна уже решаться в ближайшее время, это создание научно-образовательного центра мирового уровня. Поэтому все усилия сейчас направлены именно на реализацию этого проекта. В том числе первое задание, которое было сегодня, это создание научно-образовательного центра, расстановка приоритетов и прописание программы развития этого центра.

Вадим Захаров, участник проекта «Лидеры России», проректор по научной и инновационной работе БашГУ