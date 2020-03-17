В полуфинале конкурса «Лидеры России» примут участие шесть жителей Башкирии

«Лидеры России» нацелены на лидерство в области наука и образование. Те вопросы, те задания, те совместные работы, которые будут вестись, они значительно направлены не только на выявление лидерских качеств, но и на квалификацию, на возможности проявить себя как специалист в этой сфере, как руководитель в этой сфере.

Андрей Фурсенко, помощник Президента Российской Федерации