В Башкирии шесть автомобилей попали в массовую аварию

16 марта ранним утром в городе Октябрьском произошла массовая авария. На улице Кооперативной столкнулись сразу шесть автомобилей. Местная Госавтоинспекция сообщает, что ДТП произошло из-за несоблюдения скоростного режима.

Водители не стали соблюдать безопасную дистанцию до движущейся впереди машины. Из-за одной машины, что не справилась с торможением на гололеде, столкнулись все шесть. В аварии пострадали ВАЗ-2107, «Лада Гранта», ВАЗ-111930, «Джели Эмгранд», Лада-111940 и «Мазда».

Сообщается, что в аварии никто не получил серьёзных травм. Из-за неблагоприятных погодных условий водителей просят соблюдать скоростной режим и не совершать опасных манёвров. Гололед может привести к более страшным последствиям при несоблюдении минимальной осторожности.