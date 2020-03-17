В Уфе прошел второй региональный съезд пчеловодов

Сохранение липы как основного медоноса Башкортостана. Эта тема стала одной из основных на II Открытом региональном съезде пчеловодов. Также в Уфе представители отрасли обсудили вопрос по защите пчелосемей от применения пестицидов.
В прошлом году на территории республики неоднократно фиксировались случаи гибели пчел из-за обработки полей. В этот день пчеловодам представилась возможность совместно с экспертами и учеными обсудить вопросы развития и проблемы отрасли, и ознакомиться с программами господдержки.
Пчеловоды заинтересованы и в улучшении качества продукции. В настоящее время в мире ежегодно производится более 2 млн тонн меда, при этом 30-40 процентов из этого объема – фальсификат. В России, по предположениям специалистов, примерно та же ситуация. Все это негативно сказывается на реализации продукции башкирских пчеловодов.