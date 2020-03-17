В Уфе прошел второй региональный съезд пчеловодов

Сохранение липы как основного медоноса Башкортостана. Эта тема стала одной из основных на II Открытом региональном съезде пчеловодов. Также в Уфе представители отрасли обсудили вопрос по защите пчелосемей от применения пестицидов.

В прошлом году на территории республики неоднократно фиксировались случаи гибели пчел из-за обработки полей. В этот день пчеловодам представилась возможность совместно с экспертами и учеными обсудить вопросы развития и проблемы отрасли, и ознакомиться с программами господдержки.

Сегодня открытый микрофон. Сегодня любой пчеловод может высказать свою любую позицию, любые просьбы и любые вопросы. Это все систематизируется, в течение полугода мы готовим уже, меняем ли нормативно-правовые акты или ставим дополнительные субсидии или какие-то организационные мероприятия проводим. Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства - заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан