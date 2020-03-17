Жители Башкирии застряли на границе Узбекистана из-за коронавируса

Республиканские власти предприняли все попытки вернуть застрявших на границе между Узбекистаном и Казахстаном жителей Башкирии. Туристы оказались в сложной ситуации из-за распространения коронавируса COVID-19 по всему миру. Уроженцы республики возвращались в Башкирию на поезде, когда их сняли с маршрута, объяснив это закрытием границ между государствами.

В связи со сложившейся ситуацией, экстренно с посольством России в Казахстане связались представители администрации главы Башкирии. В ходе дипломатических переговоров было принято решение, что группа из 15 уроженцев республики направится на автобусе до города Актобе, а затем – в Соль-Илецк, что находится на границе с Оренбургской областью. Там же туристов встретит автобус, который довезет их до Уфы.