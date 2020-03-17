В Башкирии сгорело производственное здание

Накануне, 16 марта, произошёл серьёзный пожар в селе Михайловка. По улице Революционной загорелось двухэтажное производственное здание. Огнём охватило площадь около 700 квадратных метров.
Тушить пожар были отправлены 11 единиц техники и 37 человек личного состава. Также на место происшествия прибыли скорая помощь и полиция. Известие о пожаре поступило на пульт диспетчера в 22:33, а к 00:11 огонь был полностью потушен.
К счастью, пострадавших и погибших нет. Сильно повредился пристрой здания и кровля по всей площади. Причины возгорания предстоит установить дознавателю МЧС России.
Фото: МЧС России по РБ.