В Башкирии на реке всплыл окоченевший труп

В Салаватском районе на реке Юрюзань было найдено тело мужчины. Его нашли местные жители под висячим мостом. Издание «На земле Салават» передаёт, что окоченевший труп пролежал на льду больше суток.

На теле погибшего были обнаружены кровоподтёки, характерные при падении с высоты. Личность мужчины удалось опознать – погибшим оказался 40-летний житель деревни Ильтаево. Известно, что в воскресенье мужчина был на похоронах.