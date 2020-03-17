В Уфе бродячие собаки не дают медикам проехать к пациентам

К мэру Уфы Ульфату Мустафину обратились сотрудники городской станции скорой помощи. Медики жалуются, что на их бригады часто нападают бродячие собаки. В некоторых случаях нападение зверей затрудняет доступ к пациентам.

Нападения бродячих псов происходит обычно в вечернее или ночное время. Поэтому недостаточно освещенные улицы становятся большой проблемой, ведь в темноте не видно животных. Из-за этого медики дольше добираются до пациентов, а это может привести к трагическим событиям.

За год в больницы республики с укусами животных обращаются около 11-12 тысяч человек, сами врачи тоже часто нуждаются в такой помощи. Проблема бродячих животных стоит остро в республике, так как пока популяция зверей никак не контролируется. Бездомные собаки собираются в стаи и часто держат в страхе целые районы.