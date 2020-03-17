В Башкирии открылись два модульных фельдшерско-акушерских пункта

В Мечетлинском районе Башкирии открылись сразу два модульных ФАПа. Они расположены в селах Малоустьикинское и Нижнее Бобино. Фельдшерско-акушерские пункты стали радостным поводом для жителей этого района, ведь теперь первую медицинскую помощь они могут получить в комфортных условиях.
ФАПы представляют собой типовую постройку, которая включают в себя необходимое медицинское оборудование и мебель. Пункты оснащены процедурным и фельдшерским кабинетом, а также акушерско-смотровой и санитарно-бытовой комнатами. В ФАПы проведена канализация, есть холодное и горячее водоснабжение и системы вентиляции.
Работать в этих пунктах будут молодые специалисты – супруги Сальмаевы, которые два года назад приехали из Оренбурга в деревню Нижнее Бобино по программе «Сельский фельдшер». В течение года больница оплачивала им съемную квартиру, а сейчас Сальмаевы на полученный в рамках программы миллион уже самостоятельно достраивают собственный дом.
Фельдшер Марат Сальмаев высоко оценивает все удобства и уровень комфортности условий оказания медицинской помощи в новых ФАПах. Довольны, конечно, и местные жители.
По данным Минздрава РБ, на 2020 год в республике запланирована замена 72 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов.