В Башкирии открылись два модульных фельдшерско-акушерских пункта

Работать в этих пунктах будут молодые специалисты – супруги Сальмаевы, которые два года назад приехали из Оренбурга в деревню Нижнее Бобино по программе «Сельский фельдшер». В течение года больница оплачивала им съемную квартиру, а сейчас Сальмаевы на полученный в рамках программы миллион уже самостоятельно достраивают собственный дом.