В Уфе выставка «АгроКомплекс» открылась запуском доильной установки фермы «Победа»

Запуском доильной установки на молочно-товарной ферме «Победа» в Калтасинском районе открылась выставка «АгроКомплекс» в Уфе в режиме прямой связи. Компания реализует инвестпроект по строительству фермы на 5 тыс. голов, общим объемом вложений 2,3 млрд рублей. В церемонии принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, который отметил рост числа участников экспозиции.

Мы в непростое время живем, мы все это понимаем. Но несмотря на эти сложные обстоятельства и с учетом того, что мы ответственно относимся к надвигающейся угрозе инфекционного заболевания, тем не менее мы здесь сегодня собрались. Интересно, что по сравнению с прошлым годом на 50 участников больше приехало – в прошлом году было 300, сейчас – 350.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Руководитель республики осмотрел стенды, выставленные на площади перед ВДНХ. Одним из новых направлений выставки стала «Ярмарка фермерских продуктов», объединившая товары местных фермеров и сельхозкооперативов, а также крупных агрокомпаний республики. Вице-премьер и министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов отметил, что пересматривать планы в АПК из-за ситуации с коронавирусом и резким падением цен на нефть не планируется, а также прокомментировал продовольственную безопасность.

У нас создан штаб по мониторингу запасов продовольствия. В целом мы видим, что где-то полугодовой запах основной продукции есть. И мы будем корректировать уже новое производство, то, что будет происходить через полтора-два года. Поэтому ажиотажа как такого нет, мы работаем не только с производителем, мы работаем еще с ритейлом.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан