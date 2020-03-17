В Уфе выставка «АгроКомплекс» открылась запуском доильной установки фермы «Победа»

Запуском доильной установки на молочно-товарной ферме «Победа» в Калтасинском районе открылась выставка «АгроКомплекс» в Уфе в режиме прямой связи. Компания реализует инвестпроект по строительству фермы на 5 тыс. голов, общим объемом вложений 2,3 млрд рублей. В церемонии принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, который отметил рост числа участников экспозиции.
Руководитель республики осмотрел стенды, выставленные на площади перед ВДНХ. Одним из новых направлений выставки стала «Ярмарка фермерских продуктов», объединившая товары местных фермеров и сельхозкооперативов, а также крупных агрокомпаний республики. Вице-премьер и министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов отметил, что пересматривать планы в АПК из-за ситуации с коронавирусом и резким падением цен на нефть не планируется, а также прокомментировал продовольственную безопасность.