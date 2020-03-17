В Уфе выставка «АгроКомплекс» открылась запуском доильной установки фермы «Победа»

Мы в непростое время живем, мы все это понимаем. Но несмотря на эти сложные обстоятельства и с учетом того, что мы ответственно относимся к надвигающейся угрозе инфекционного заболевания, тем не менее мы здесь сегодня собрались. Интересно, что по сравнению с прошлым годом на 50 участников больше приехало – в прошлом году было 300, сейчас – 350.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан