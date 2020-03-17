В Башкирии село завалило снежными блохами

На село Миндяк Учалинского района «посыпались» снежные блохи. Местных жителей завалило не только снегом, но и маленькими жучками. Большое количество насекомых легко виднеются на белом снеге.

Местный житель села поделился с изданием «Вести-Башкортостан» записью видео. На кадрах хорошо видно, как чёрные насекомые ползают по белому снегу. Скорее всего на землю вместе со снежными осадками выпали ногохвостки.

Для людей и животных такие насекомые безопасны. Ногохвостки – один из видов насекомых, которые устойчивы к морозу. С наступлением оттепели снежные блохи просыпаются и двигаются к месту пропитания.

Кстати, такое необычное название снежные блохи получили, потому что способны хорошо прыгать с помощью своего хвоста.