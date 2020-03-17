В Уфе прошли лыжные соревнования среди судей

Почти сотню сотрудников судебной системы республики в эти выходные осудили спортивные рефери. Слуги Фемиды, а также работники аппаратов всех судебных инстанций в этот день приняли участие в лыжных гонках. Состязания проходят ежегодно, но в этом году мероприятие приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Это уже седьмой год на лыжах для Алексея Малинина и вторые соревнования среди коллег. Все свое свободное время мировой судья из Мечетлинского района посвящает именно этому виду спорта. В 2017 году он впервые попробовал свои силы в лыжных гонках среди слуг Фемиды. Тогда мужчина потерпел фиаско, но сейчас настроен только на победу.
В этот день 97 судей республики предпочли судебному молотку лыжные палки. Спортивный уикенд родителей разделили и их дети. Ведь помимо одиночных забегов и командной эстафеты был организован турнир среди юных спортсменов.
Километр за три минуты и 48 секунд – это абсолютный рекорд в одиночном забеге среди работников судебной системы. А установил его Алексей Малинин.
А судили судей представители оргкомитета. 10 человек вели отчет и следили за соблюдением правил. После массового старта в одиночном забеге перерыв 10 минут перед командной эстафетой.
В эстафете приняли участие семь команд. В каждой по двое мужчин и две женщины. Взойти на пьедестал удалось лишь половине. Первое место заняла команда сборной судей Янаула, Дёмского района Уфы и Белокатайского района республики, в которой, кстати, числится рекордсмен личного первенства. Серебро – у слуг Фемиды из Кировского районного суда Уфы, а бронза осталась за коллективом из Кумертау.