В Уфе прошли лыжные соревнования среди судей

Почти сотню сотрудников судебной системы республики в эти выходные осудили спортивные рефери. Слуги Фемиды, а также работники аппаратов всех судебных инстанций в этот день приняли участие в лыжных гонках. Состязания проходят ежегодно, но в этом году мероприятие приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Это уже седьмой год на лыжах для Алексея Малинина и вторые соревнования среди коллег. Все свое свободное время мировой судья из Мечетлинского района посвящает именно этому виду спорта. В 2017 году он впервые попробовал свои силы в лыжных гонках среди слуг Фемиды. Тогда мужчина потерпел фиаско, но сейчас настроен только на победу.

Участвовал в одиночном старте. И у нас сборная команда, с которой я побегу эстафету. Алексей Малинин, мировой судья судебного участка по Мечетлинскому району

В этот день 97 судей республики предпочли судебному молотку лыжные палки. Спортивный уикенд родителей разделили и их дети. Ведь помимо одиночных забегов и командной эстафеты был организован турнир среди юных спортсменов.

Это дети от 5 до 8 лет, от 8 до 12, от 12 до 15 и от 15 до 18. У нас настолько сложная работа, мы настолько сами в себе замкнуты. А эти мероприятия позволяют нам раскрепоститься. Татьяна Писарева, председатель Совета судей Республики Башкортостан

Километр за три минуты и 48 секунд – это абсолютный рекорд в одиночном забеге среди работников судебной системы. А установил его Алексей Малинин.

Я готовился к этому, планировал, потому что первый раз участвовал два года назад. Я помню, что победил пенсионер, это было как-то обидно. Алексей Малинин, мировой судья судебного участка по Мечетлинскому району

А судили судей представители оргкомитета. 10 человек вели отчет и следили за соблюдением правил. После массового старта в одиночном забеге перерыв 10 минут перед командной эстафетой.