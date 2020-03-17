В Башкирии писатель осудил Элвина Грея за использование стихов Бродского в рэпе

Популярный молодёжный певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) на днях объявил о записи новой песни. Артист заявил, что трэк будет остросоциальный и в стиле рэп, а в основу текста легло стихотворение русского поэта Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты». Однако не все оценили такой порыв молодой звезды эстрады.

Айдар Хусаинов, член правления Союза писателей Башкирии, выступил против использования стихотворения классика в современной рэп-песне. Заслуженный писатель написал «Открытое письмо Радику Юльякшину, певцу и деревенскому другу», в котором в стихотворной форме призвал Элвина Грея не трогать текст классического произведения. Писатель уверен, что творчество Радика Юльякшина создано только для того, чтобы «попрыгать на танцполе».

Песня тешит до известного предела —

Ты поешь про танцы-манцы и прекрасно.

Ну не трогай ты Иосифа бесцельно,

Вот и будешь популярней, чем Синатра! — пишет Айдар Хусаинов.

Айдар Хусаинов призывает кумира молодёжи не уподобляться грубой, зарубежной рэп-культуре, а петь о родном, о «деревенском».

Ты прочёл нам эти стансы, словно петел,

Только этим, дорогой, попутал рАмсы.

Говоришь, что хочешь быть, как чёрный рэпер?

Но колхозник нам милей, чем иностранцы.

Сам Элвин Грей в новой песне хотел затронуть остросоциальные вопросы пандемии и «политических бурь». Артист уверен, что его аудитория наоборот давно готова внимать осмысленным текстам, рассказывающим о важном и нужном.