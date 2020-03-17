В Башкирии обсудили возможность защиты водных ресурсов

Накануне, 16 марта, прошло совещание, на котором обсуждались вопросы реализации и планирования мероприятий, финансируемых Федеральным агентством водных ресурсов России. Руководила плановым совещанием Наталья Сологуб. Представителем Башкирии стал заместитель министра природопользования и экологии РБ Ильдус Яхин.

Совещание было проведено в формате видеоконференции. Ильдус Яхин рассказал о ходе реализации мероприятий, которые возможны в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», который утвердил Владимир Путин. Так, в 2020-2024 годах будет проведено мероприятие «Очистка русла реки Дёма на участке от деревни Новомихайловка до деревни Нижегородка».

Очистка реки пройдет в рамках направления «Улучшение экологического состояния гидрографической сети», которое спонсируется из бюджета РФ. Также будет проведена реабилитация пруда на реке Потеха в башкирском Благовещенске. По словам Ильдуса Яхина, сложностей в организации мероприятий нет.