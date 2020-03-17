В Уфе водитель маршрутки защитился от коронавируса необычным способом

Видео из уфимской маршрутки появилось в социальных сетях. Водитель пассажирского транспорта наглухо обклеил своё место плёнкой, чтобы защититься от нового коронавируса. Такая изоляция от всего салона кажется мужчине действенным способом защиты.

С помощью обычного полиэтилена и скотча водитель огородил себя от остального салона. Но не только импровизированный «бокс» спасает мужчину от заражения. Рядом с водительским креслом можно разглядеть коробку с бумажными полотенцами.

Пассажиры маршрутки с пониманием отнеслись к идее водителя. Количество зараженных в России с каждым днём всё больше, а некоторые из них заразились коронавирусом на территории страны. Единственный вопрос, который задали находчивому водителю очевидцы, как же всё-таки расплачиваться за проезд?