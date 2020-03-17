В России из-за коронавируса отменили все соревнования по футболу

Как сообщается в заявлении Российского футбольного союза, на данный момент решено приостановить все футбольные соревнования, которые проводятся под эгидой РФС, включая те, что организуют и проводят Лиги, региональные федерации по футболу и их объединения. Ограничения будут действовать с 17 марта по 10 апреля текущего года.

В интервью телеканалу БСТ генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что коллектив Вадима Евсеева в штатном режиме продолжит подготовку к чемпионату, а дальше покажет время. Кроме того, футбольный функционер отметил, что это ситуация сложная для всех клубов: команды нужно держать в тонусе, но уфимский клуб собирается воспользоваться секретами Рафаэля Бенитеса, которыми он поделился во время сборов «Уфы» в Испании.