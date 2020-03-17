В Уфе нашли бесследно пропавшего 57-летнего мужчину

Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о завершении поисков. 57-летний Айрат Идрисов был найден. Мужчину не могли найти больше недели.

По сообщениям волонтёров, Айрат пропал 9 марта. Уфимец вышел из дома, но обратно не вернулся. Чтобы найти пропавшего, волонтёрам и добровольцам потребовалось 8 дней.

Айрат Идрисов был найден живым и здоровым. Где именно пропадал мужчина всё это время, волонтёры не сообщают. Поисковый отряд «Лиза Алерт Башкортостан» благодарит всех неравнодушных за помощь в поисках.