В Уфе продают скандальный стриптиз-клуб

В Уфе будет продан ночной клуб "Hefner". Как сообщает "Ъ-Уфа", его владелец решил сделать упор на сельскохозяйственный бизнес. Клуб планируется продать за 98 миллионов рублей.

На "Авито" выставили на продажу ночной клуб "Hefner", который специализировался на стриптизе. Многим уфимцам он запомнился своей акцией: по столице республике ездил прозрачный микроавтобус, в котором танцевали стриптизерши. Неоднократно горожане возмущались таким креативом, а недавно автобус все-таки получил штраф за свою очередную промо-акцию.

Клуб находится рядом с республиканским управлением ГИБДД на проспекте. На что может рассчитывать покупатель? За 98,5 миллионов рублей он получит трехэтажное здание и землю под ним, которая находится в долгосрочной аренде. На первом этаже расположен спорт-бар, на втором - зона стриптиза, а на третьем - холл с караоке.