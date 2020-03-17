В Уфе юный ветеринар в медицинской маске ограбил кассу микрозаймов

В башкирской столице произошло разбойное нападение на офис микрозаймов. Неизвестный воспользовался «масочным режимом» и попытался похитить деньги из кассы. Однако на след преступника быстро вышли сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, налетчиком оказался 24-летний студент-ветеринар из Благоварского района. Скрыв лицо медицинской маской и вооружившись ножом, молодой парень напал на офис микрозаймов. Сотрудница офиса, которая уже не первый раз подвергается ограблению, отдала 10 тысяч рублей из кассы.

Сам грабитель не был пьян и отдавал отчет своим действиям. Однако для чего именно студент совершил преступление, он сам не понимает. Теперь подозреваемому грозит серьёзное наказание до 10 лет лишения свободы.