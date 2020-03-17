В Башкирии пенсионерке проломило голову упавшей льдиной

Следственный комитет по Башкирии начал расследование несчастного случая, произошедшего в Белорецке. На голову 82-летней пенсионерки с крыши свалилась огромная льдина. Женщина получила серьёзные травмы.

Несчастный случай произошёл 12 марта по улице Карла Маркса. Пожилая женщина проходила около дома, когда с крыши сорвалась снежная наледь. Пенсионерка получила черепно-мозговую травму и срочно была госпитализирована.

На данный момент 82-летняя женщина получает соответствующее лечение в городской больнице. СК по РБ расследует все причины произошедшего: был проведен осмотр места трагедии, опрошены очевидцы, а также сотрудники управляющей компании. Виновные в несчастном случае будут привлечены к ответственности.