В ДТП на трассе в Башкирии пострадали два человека

Вчера, 16 марта, в Абзелиловском районе Башкирии произошла страшная авария. Столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Nissan Primera. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.
Авария произошла на 268 км автодороги Стерлитамак- Белорецк- Магнитогорск. Столкновение было лобовым. Виновником аварии оказалась 61-летняя жительница Челябинской области.
В результате ДТП пострадали водитель "Соляриса" и его пассажирка. Они были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
Фото: ГИБДД по Башкирии.