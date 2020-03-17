В ДТП на трассе в Башкирии пострадали два человека

Вчера, 16 марта, в Абзелиловском районе Башкирии произошла страшная авария. Столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Nissan Primera. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.

В результате ДТП пострадали водитель "Соляриса" и его пассажирка. Они были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.