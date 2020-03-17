В Башкирии запаса продуктов хватит на полгода

На сегодняшний день в Башкирии имеется огромное количество запасов еды. Их хватит примерно на полгода. Об этом сообщил ИА Башинформ министр сельского хозяйства, вице-премьер Правительства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

Министр ведомства рассказал, что в республике в запасе имеются основные виды продуктов. Также он подчеркнул, что нет необходимости "сметать" продукты с полок магазинов. Из-за ажиотажа ассортимент магазинов не успевает пополняться.

Ильшат Фазрахманов отметил, что Башкирия обеспечена необходимыми продуктами. Уже завтра полки магазинов вновь пополнятся. В качестве доказательство республиканский Минсельхоз устроит пресс-тур по хозяйствам региона.