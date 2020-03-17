В Башкирии опровергли повышение цен на продукты из-за ажиотажа вокруг коронавируса

Сегодня в Башкирии состоялся брифинг по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев выступил с заявлением. Он сообщил, что цены на продукты не подорожают.
В связи с распространением коронавирусной инфекции, житель региона "сметают" с полок магазинов продукты питания. Со слов Алексея Гусева, полки в магазинах пустые из-за того, что распределительные сети не успевают их пополнять. Также он отметил, что продуктов в регионе хватит минимум на полгода.
С подобным заявлением выступил и Ильшат Фазрахманов - министр сельского хозяйства, вице-премьер Правительства республики. Он заявил о достаточном продовольственном запасе. Специалисты советуют не торопиться с покупками круп, так как данные продукты имеются в запасах у региона.
Фото: Интернет.