В Башкирии опровергли повышение цен на продукты из-за ажиотажа вокруг коронавируса

Сегодня в Башкирии состоялся брифинг по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев выступил с заявлением. Он сообщил, что цены на продукты не подорожают.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, житель региона "сметают" с полок магазинов продукты питания. Со слов Алексея Гусева, полки в магазинах пустые из-за того, что распределительные сети не успевают их пополнять. Также он отметил, что продуктов в регионе хватит минимум на полгода.

Такие опасения преждевременны. У нас сегодня есть небольшое повышение цен на плодово-овощную группу продуктов (это связано с сезонностью), но на бакалейную группу удорожания нет. И, по данным мониторинга, за последнюю неделю увеличения цен не произошло. Алексей Гусев, председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей

С подобным заявлением выступил и Ильшат Фазрахманов - министр сельского хозяйства, вице-премьер Правительства республики. Он заявил о достаточном продовольственном запасе. Специалисты советуют не торопиться с покупками круп, так как данные продукты имеются в запасах у региона.