В Башкирии запустили новое предприятие по ремонту колес для грузовых вагонов

В Благовещенске запустили новое предприятие по ремонту колесных пар для грузовых вагонов. На заводе создали 200 рабочих мест. Во второй очереди реализации инвестиционного проекта их количество вырастет до 600 специалистов.
Семь раз отмерь – один раз отрежь. Пришить, а в данном случае приварить заново деталь не получится. Поэтому и работа у токаря Александра Яндубаева, можно сказать, ювелирная.
Инвестор в лице ведущей транспортно-экспедиторской компании России RAILGO выбрал Благовещенск для размещения своего сервисного предприятия не случайно. Привлекли статус ТОСЭР и поддержка правительства. По просьбе Радия Хабирова для рабочих создали максимально комфортные условия труда. Есть душевые, столовая, медпункт. Средняя зарплата на предприятии – 42 тысячи рублей.
Соглашение об инвестиционных намерениях между Башкортостаном и компанией «Реилго» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. В день открытия предприятия Радий Хабиров вместе с руководством компании принял участие в запуске станка по формированию колесной пары. Готовая продукция востребована многими крупными компаниями страны, поэтому спрос есть всегда.
Для расширения и обновления парка железнодорожного подвижного состава, используемого для перевозок нефти и нефтепродуктов, компания прибрела более 8200 вагонов-цистерн на 18 миллиардов рублей. Так что без работы сервисное предприятие простаивать не будет.
В 2019 году компания перевела регистрацию в Уфу и получила статус одного из основных налоговых резидентов республики. Предприятие уже реализовало проект по строительству колёсной мастерской. На очереди открытие ещё одного цеха по текущему ремонту вагонов.
В ходе рабочего визита Радий Хабиров встретился с сотрудниками завода и вручил почетные грамоты и благодарственные письма специалистам, работающим в промышленной сфере республики. Глава Башкортостана также отметил, что даже несмотря на сложную экономическую обстановку, правительство и дальше будет создавать новые рабочие места, открывать предприятия. Вирусы приходят и уходят, поэтому останавливать работу по улучшению благосостояния граждан не стоит.