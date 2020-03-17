В Башкирии запустили новое предприятие по ремонту колес для грузовых вагонов

В Благовещенске запустили новое предприятие по ремонту колесных пар для грузовых вагонов. На заводе создали 200 рабочих мест. Во второй очереди реализации инвестиционного проекта их количество вырастет до 600 специалистов.

Семь раз отмерь – один раз отрежь. Пришить, а в данном случае приварить заново деталь не получится. Поэтому и работа у токаря Александра Яндубаева, можно сказать, ювелирная.

Обрабатываю оси. Изначально резцом, а потом накатом, чтобы упрочнить металл. Даже если на пару микроном ошибешься, дефектоскописты не допустят просто. Сразу в брак отправляется ось, на переплавку металла. Александр Яндубаев, токарь

Инвестор в лице ведущей транспортно-экспедиторской компании России RAILGO выбрал Благовещенск для размещения своего сервисного предприятия не случайно. Привлекли статус ТОСЭР и поддержка правительства. По просьбе Радия Хабирова для рабочих создали максимально комфортные условия труда. Есть душевые, столовая, медпункт. Средняя зарплата на предприятии – 42 тысячи рублей.

Я не могу сказать, что Благовещенск переполнен предприятиями, где можно легко найти хорошую работу. Плюс ещё что хорошо – предприятие, вроде как, ворочает огромными многотонными изделиями, но на самом деле это современное производство. И вот даже для обучения операторов, я разговаривал с директором завода, нужно пройти курс обучения 40 дней. То есть идёт повышение квалификации – всё-таки тут современные профессии. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Соглашение об инвестиционных намерениях между Башкортостаном и компанией «Реилго» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. В день открытия предприятия Радий Хабиров вместе с руководством компании принял участие в запуске станка по формированию колесной пары. Готовая продукция востребована многими крупными компаниями страны, поэтому спрос есть всегда.

Мы здесь производим колеса для вагонов, для цистерн, для полувагонов, для промышленности. 1500 единиц. Это мы создали для своих нужд. Но на сегодняшний день рынок позволяет там их тоже продавать. Рахман Халилов, председатель правления ООО «Реилго»

Для расширения и обновления парка железнодорожного подвижного состава, используемого для перевозок нефти и нефтепродуктов, компания прибрела более 8200 вагонов-цистерн на 18 миллиардов рублей. Так что без работы сервисное предприятие простаивать не будет.

В 2019 году компания перевела регистрацию в Уфу и получила статус одного из основных налоговых резидентов республики. Предприятие уже реализовало проект по строительству колёсной мастерской. На очереди открытие ещё одного цеха по текущему ремонту вагонов.