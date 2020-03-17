«Спрос возрос»: в Башкирии эксперты рассказали, стоит ли ожидать дефицита продуктов

У нас создан сегодня штаб по мониторингу запасов продовольствия. В целом мы видим, что где-то у нас полугодовой запас продукции есть, и мы будем корректировать уже новое производство под то, что будет происходить через 1,5, через 2 года. Поэтому ажиотажа как такового нет, мы работаем не только с производителями, но и с ритейлом. В нашем штабе весь ритейл присутствует.

Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан