«Спрос возрос»: в Башкирии эксперты рассказали, стоит ли ожидать дефицита продуктов

В
республике есть полугодовой запас основных видов продукции. Не стоит
поддаваться панике и опустошать в магазинах полки. Госкомитет Башкортостана по
торговле и защите прав потребителей проводит ежедневный мониторинг цен и
товаров: склады по всей республике заполнены, за последнюю неделю выросла
только стоимость сезонных продуктов.
Поводов
для паники нет. Прилавки магазинов столицы республики заполнены товарами.
Молоко, творог, хлеб, сыр, подсолнечное масло, гречка, макароны. На полках есть
все от продуктов до средств личной гигиены. Сами же жители ажиотажу не
поддаются.
Я у нас не вижу, по
крайней мере. Каждый день приходим, покупаем, что надо, и уходим. Это у нас
обычный поход в магазин, не запасной.
Насима Сабитова
Почти
по 50 пакетов в день фасуют сотрудники одного из сетевых магазинов Уфы. Склад
переполнен. Дефицита товаров нет. Полки пополняются своевременно.
У нас все спокойно, мы работаем,
стараемся обеспечивать наших покупателей всем необходимым. Мы и наши магазины
ориентированы на то, чтобы дать нашим покупателям то, что нужно каждый день, и
я не вижу у нас того, чтобы что-то у нас пропало. Но чувствуется, что спрос
возрос.
Игорь Прозоров, директор сети «Лукошко»
Паниковать
и скупать с прилавков магазинов продукты долгого хранения не стоит. В
республике есть полугодовой запас основных видов продовольствия.
Да, действительно,
на товары длительного хранения на сегодня заметен повышенный спрос, но, по
данным нашего мониторинга, у нас на сегодня товарный запас в республике
составляет на 34 календарных дня, поэтому, я думаю, беспокоиться не о чем. Наша
основная задача – это взаимодействие с сетями и распределительными центрами по
заполнению полок, чтобы жители наши всегда могли купить товары в свободном
доступе.
Алексей Гусев, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей
У нас создан
сегодня штаб по мониторингу запасов продовольствия. В целом мы видим, что
где-то у нас полугодовой запас продукции есть, и мы будем корректировать уже
новое производство под то, что будет происходить через 1,5, через 2 года. Поэтому
ажиотажа как такового нет, мы работаем не только с производителями, но и с ритейлом.
В нашем штабе весь ритейл присутствует.
Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан
Единственный
дефицит, который есть на сегодня, – медицинские маски. Ведь первые месяцы все
российские производители отправляли их на экспорт. Сейчас этот вопрос
прорабатывают, и в ближайшие дни они появятся в аптеках региона.
Возвращаясь
к теме продовольственных товаров: система мониторинга цен полностью
отлажена. За прошлую неделю выросла стоимость помидоров, капусты, яблок и
яиц. Но это повышение – сезонное.