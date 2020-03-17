Реконструкторы из Уфы воссоздают бои и форму времен Великой Отечественной войны

52 дня до Победы. Телеканал БСТ продолжает марафон историй, посвящённых Великой Отечественной войне. Сегодняшний наш репортаж о тех, кто свято чтит подвиг предков и занимается исторической реконструкцией 1941-1945 годов: они тщательно изучают военный быт того времени, занимаются пошивом униформы и участвуют в мероприятиях по воссозданию боев.

Это не копия. Винтовка действительно времен Великой Отечественной. Правда, оружие охолощенное, то есть поразить цель из него нельзя – в дуле стоят специальные штифты. Раритет требует тщательного ухода. Поэтому реконструктор Артем Мухаметшин как минимум раз в месяц разбирает винтовку и смазывает все детали.

Пистолет-пулемет Судаева – ППС, ну и ППШ. Это секторные магазины, непривычные для обывателя. Обычно там барабан такой, диск с множеством патронов. Артём Мухаметшин, участник военно-исторического клуба «Рейд»

Своим хобби Артем увлек и супругу. Вот уже несколько лет Елена ездит с мужем на военно-исторические фестивали. Девушка говорит: реконструкция позволила ей по-новому взглянуть на события 40-х.

Когда ты бежишь во всем обмундировании, зимой или летом, жарко или холодно, и ты понимаешь, насколько тяжело было людям, как это все переносилось, и относишься к этому совершенно по-другому. Ты понимаешь, какой подвиг был совершен. Елена Мухаметшина, участник военно-исторического клуба «Рейд»

Для реконструкторов главное – добиться полного сходства с оригиналом. Значение имеет даже форма пуговиц и материал. Кстати, в клубе не только зимняя и летняя форма советских войск, но и армии вермахта. Все-таки образ врага на поле боя нужен. Правда, сами реконструкторы больше предпочитают выступать как бойцы Красной армии. Клуб участвует во всероссийских фестивалях и даже в съемках художественных фильмов. На площадке они и актеры, и консультанты. Кстати, в «Рейде» есть даже своя историческая экспозиция. Здесь можно проследить, как изменились петличные знаки различия на погоны.

Вот, например, чтобы понять все разнообразие военных специалистов: я держу копию подполковника-танкиста. У них были элитные войска, они это подчеркивали, и петлица сама была изготовлена не из сукна, как у всех военнослужащих, а из бархата. Аскар Хабиров, руководитель военно-исторического клуба «Рейд»

Большая часть артефактов экспозиции посвящена Кавказскому фронту. Это отдельная страница истории войны, с тяжелыми боями, когда советские бойцы карабкались по скалам порой без спецснаряжения и в простых валенках.

На этом стенде представлен образец униформы советского солдата, к которой добавлен ледоруб, снаряжение обалаковского типа, спецочки, чтобы не слепило солнце. Так выглядели именно альпинистские части. В основном же солдаты на Кавказском фронте носили общевойсковую форму.