Реконструкторы из Уфы воссоздают бои и форму времен Великой Отечественной войны

52 дня до Победы. Телеканал БСТ продолжает марафон историй, посвящённых Великой Отечественной войне. Сегодняшний наш репортаж о тех, кто свято чтит подвиг предков и занимается исторической реконструкцией 1941-1945 годов: они тщательно изучают военный быт того времени, занимаются пошивом униформы и участвуют в мероприятиях по воссозданию боев.
Это не копия. Винтовка действительно времен Великой Отечественной. Правда, оружие охолощенное, то есть поразить цель из него нельзя – в дуле стоят специальные штифты. Раритет требует тщательного ухода. Поэтому реконструктор Артем Мухаметшин как минимум раз в месяц разбирает винтовку и смазывает все детали.
Своим хобби Артем увлек и супругу. Вот уже несколько лет Елена ездит с мужем на военно-исторические фестивали. Девушка говорит: реконструкция позволила ей по-новому взглянуть на события 40-х.
Для реконструкторов главное – добиться полного сходства с оригиналом. Значение имеет даже форма пуговиц и материал. Кстати, в клубе не только зимняя и летняя форма советских войск, но и армии вермахта. Все-таки образ врага на поле боя нужен. Правда, сами реконструкторы больше предпочитают выступать как бойцы Красной армии. Клуб участвует во всероссийских фестивалях и даже в съемках художественных фильмов. На площадке они и актеры, и консультанты. Кстати, в «Рейде» есть даже своя историческая экспозиция. Здесь можно проследить, как изменились петличные знаки различия на погоны.
Большая часть артефактов экспозиции посвящена Кавказскому фронту. Это отдельная страница истории войны, с тяжелыми боями, когда советские бойцы карабкались по скалам порой без спецснаряжения и в простых валенках.
На этом стенде представлен образец униформы советского солдата, к которой добавлен ледоруб, снаряжение обалаковского типа, спецочки, чтобы не слепило солнце. Так выглядели именно альпинистские части. В основном же солдаты на Кавказском фронте носили общевойсковую форму.
Кстати, участники клуба «Рейд» могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Несколько лет подряд с коллегами из других регионов они на Кавказе проводят фестиваль и воссоздают битву за Эльбрус, где шли ожесточенные сражения. На столь высокой точке над уровнем моря не проводится больше ни одна реконструкция в мире.