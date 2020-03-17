В Башкирии 14-летний подросток ушел к друзьям и пропал

В Башкирии в Иглинском районе развернулись поиски 14-летнего Артура Салахова. Подросток еще днем 16 марта ушел к друзьям. Дома парня больше не видели.
В Иглино волонтеры подключились к поискам пропавшего Артура Салахова. Подросток, судя по имеющейся информации, 16 марта в районе 14:00 ушел из дома. Родственники предполагают, что Артур поехал к друзьям.
Обратно домой молодой человек уже не вернулся, на звонки не отвечает. Тревогу забили спустя сутки. Сейчас пропавшего юношу ищут как в Иглино, так в поселке Балтика Иглинского района, где он жил. Поиски пока не дали каких-либо результатов, поэтому волонтеры просят помощи добровольцев.
Как выглядит Артур? Рост около 155 см., глаза карие, худощавого телосложения, волосы темно-русые.
Какие у него особые приметы? Родинка над губой слева, шрам от аппендицита.
Во что был одет Артур? Черная куртка с капюшоном, с красной полосой сбоку и надписью на полосе "Supreme", синяя шапка, темно-синие болоньевые штаны.
Куда звонить? 02 (для стационарных), 020 (для мобильных), 8-927-969-89-19 (дежурный номер РОО "Поиск Детей - Башкортостан"), 8-917-383-56-87 (Руслан, координатор поиска по Иглино).