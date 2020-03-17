В Башкирии изобрели многоразовые маски со стразами против коронавируса

В Башкирии изобрели и начали продавать многоразовые маски, которые призваны спасти своего обладателя от вирусов. По крайней мере, так утверждают ее создатели из Стерлитамака. Специально для девушек маску могут украсить стразами.

В Стерлитамаке в частном ателье разработали свою маску против коронавируса, которую можно использовать многократно. Вся "фишка" в гигиенических вкладышах, которые меняются внутри маски. Таким образом хозяина маски избавили от сложности с поиском дефицитного продукта по аптекам.

Создатели маски в своем аккаунте в Инстаграм даже приводят цифры статистики. Так, одна маска в среднем стоит 30 рублей, менять ее надо каждые 2 часа в течение рабочего дня. Это означает, что за день человек потратит 120 рублей, а за неделю - 600. В противовес обычной маске вышла маска многоразовая, которая имеет вдобавок ко всему и эстетичный вид.

Рулонные гигиенические вкладыши создатели маски оценили в 80 рублей. Уверяют, что одного набора хватит на 30 смен, то есть на 8 рабочих дней.

Стоимость самой маски колеблется. Самый дорогой вариант - 500 рублей за маску из бархатного материала со стразами. Если бижутерия не нужна, то заплатить можно на 200 рублей меньше.

Спрос на такую маску сейчас дикий. Производство не справляется, его перевели на обязательную предоплату.

В комментариях к этому товару нашлись и скептики. Жители Башкирии предполагают, что история с гламурными многоразовыми масками может быть самым обычным "танцем на костях". В данном случае - на массовой истерии.

Мне очень интересно, как фильтр можно заменить салфеткой??? Не шибко умные будут же покупать и, как вы советуете, "кипятить со стразёнками" маски. В принципе, продавец по развитию недалеко ушел от покупателя. Наталья Иванова, жительница Стерлитамака

Но, несмотря на скепсис, в комментариях выстроилась огромная толпа покупательниц, которых заинтересовала эта маска. Спрос превысил предложение