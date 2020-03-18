Жители Башкирии стали массово воровать туалетную бумагу из-за коронавируса

Не могу не высказаться про туалетную бумагу — только потому, что сегодня дважды были обворованы все кабинки санузлов... И это ведь не еда, кражу которой иногда и можно простить, если человеку нечего было есть. Украли начатые рулончики туалетной бумаги, дважды, в нескольких десятках кабинок. Украли обычные, нормальные люди.

Однако Антон Горбачёв с пониманием отнесся к такому преступлению, ведь посчитал, что очень здорово, если уфимцы начнут вдвойне внимательнее относиться к гигиене и чистоте. На данный момент зараженных коронавирусом в Башкирии не выявлено, но если карантин всё-таки коснётся республику, дефицита продовольственных товаров быть не должно. Член Совета по правам человека в Башкирии Азамат Галин отметил, что множество продуктов производится прямо в республике, поэтому привозить их не нужно, что точно будет играть на руку при карантине.