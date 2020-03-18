Автопарк спецавтохозяйства Уфы пополнился новой техникой

В Уфе спецавтохозяйство по уборке города обновило автопарк. Здесь появились пять новых экологичных бункеровозов. Спецтехника предназначена для загрузки, выгрузки и перевозки отходов на полигон.

В организации отмечают, что машина обладает большой грузоподъёмностью и в то же время позволяет работать в стесненных условиях дворовых застроек. Новая техника позволит повысить качество оказываемых услуг населению по вывозу ТКО.

Очень комфортабельные, удобные машины. Лучше работают. Можно возить до двух бункеров. Ильфак Хазиев, водитель

На данных автомобилях установлен фронтальный погрузчик, по сравнению с предыдущими моделями автомобилей он делает большее количество рейсов. Субботники у нас намечаются.