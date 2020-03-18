Автопарк спецавтохозяйства Уфы пополнился новой техникой

В Уфе спецавтохозяйство по уборке города обновило автопарк. Здесь появились пять новых экологичных бункеровозов. Спецтехника предназначена для загрузки, выгрузки и перевозки отходов на полигон.
В организации отмечают, что машина обладает большой грузоподъёмностью и в то же время позволяет работать в стесненных условиях дворовых застроек. Новая техника позволит повысить качество оказываемых услуг населению по вывозу ТКО.
На данных автомобилях установлен фронтальный погрузчик, по сравнению с предыдущими моделями автомобилей он делает большее количество рейсов. Субботники у нас намечаются.
Ильгиз Чурканов, начальник автотранспортного цеха МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»