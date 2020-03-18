В Башкирию поступила новая партия медицинских масок

В аптеках Башкирии появилась новая партия медицинских масок. Более 15 тысяч средств индивидуальной защиты можно найти по всей республике. Реализация новой партии масок будет проводиться в «Госаптеках», которые находятся в ведомстве правительства республики.

О поступлении новой партии сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на прошедшем брифинге. Одноразовые медицинские маски будут распределены по аптекам республики с акцентом на Уфу. А с 18 марта начнется собственное производство средств индивидуальной защиты многоразового использования из марли.

В Башкирии с подозрением на новый коронавирус госпитализировано 48 человек, среди которых 8 детей. Подтвержденных случаев заражения вирусом в Башкирии нет. Также на брифинге напомнили о горячей линии по коронавирусу 286-58-27, 279-91-20.