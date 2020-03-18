Учителем года столицы Башкирии стал молодой биолог из Уфы

Школьный биолог из Уфы стал учителем года республики. Итоги конкурса подвели в столице Башкортостана. В регионе он проходит уже в 30-й раз.

На испытаниях педагоги показывают методическую грамотность, демонстрируют лидерские качества и рассказывают, какие сегодня видят проблемы и пути их решения. На сцене Конгресс-холла «Торатау» вручили награды победителям нескольких номинаций. Это «Учитель года Башкортостана-2020», «Учитель года русского языка и литературы-2020», «Учитель года татарского языка и литературы-2020», «Молодой учитель года-2020».