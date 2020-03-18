В Башкирии введён режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров ввёл режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса. Режим начинает действовать с 18 марта, то есть с сегодняшнего дня. Такая мера принимается при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
С 18 марта штаб по вопросам коронавируса будет работать круглосуточно. Контроль за состоянием окружающей среды будет усилен, а всех прибывающих в республику будут проверять на наличие даже минимальных признаков ОРВИ. Будут отменены или перенесены все мероприятия численностью больше 250 человек.
Также весенние каникулы школьников решено продлить до 6 апреля, а педагогические коллективы будут готовиться к вариантам дистанционного обучения. Всем, кто прибыл из-за рубежа, рекомендуется уйти в самоизоляцию не меньше, чем на две недели. Круглосуточно работает «горячая линия» республиканского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: +7 (347) 286-58-27.