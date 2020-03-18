В Башкирии введён режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров ввёл режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса. Режим начинает действовать с 18 марта, то есть с сегодняшнего дня. Такая мера принимается при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

С 18 марта штаб по вопросам коронавируса будет работать круглосуточно. Контроль за состоянием окружающей среды будет усилен, а всех прибывающих в республику будут проверять на наличие даже минимальных признаков ОРВИ. Будут отменены или перенесены все мероприятия численностью больше 250 человек.