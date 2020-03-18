В Уфе будут производить тысячи многоразовых масок ежедневно

Из-за ажиотажа с прилавков аптек моментально исчезают одноразовые маски. В связи с этим, было принято решение, что в столице Башкирии ГУП Башкирские художественные промыслы «Агидель» начнет производство многоразовых медицинских масок из марли. Планируется, что ежедневно будет изготавливать 3 тысячи таких масок.

В продажу они поступят уже сегодня. Цена вопроса – 70 рублей, а найти их можно в сети Госаптек. Отметим, что в упаковке будет три штуки.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин напоминает, что такие маски можно стирать, кипятить, гладить и дезинфицировать. Однако, как и одноразовые маски, их нужно носить не более двух-трех часов. Далее их нужно обрабатывать.

«Марлевые маски можно использовать многократно. Как и одноразовые маски, срок ношения марлевых масок не должен превышать два-три часа. Все, что понадобится сделать после их ношения — это провести дезинфекционную обработку, постирать их с мылом, прокипятить, высушить и прогладить горячим утюгом» Максим Забелин, министр здравоохранения РБ.