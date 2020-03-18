В Башкирии произошла серьёзная авария с участием грузовика

Накануне, 17 марта, на трассе в Башкирии произошло столкновение двух машин. На автодороге Уфа — Оренбург столкнулись легковая «Инфинити» и грузовая «Газель». Пресс-служба ГИБДД по РБ сообщает, что в аварии есть пострадавшие.

За рулём легкового автомобиля находился 34-летний житель Кумертау. Грузовой машиной управлял 65-летний уроженец того же города. Сообщается, что одна из машин выехала на встречную полосу, именно это послужило причиной аварии.

В ДТП пострадал водитель «Газели», который получил травмы и был доставлен в больницу. В обстоятельствах происшествия предстоит разобраться следователям. Всего за прошедшие сутки в авариях пострадало 11 человек.