В Башкирии подвели итоги социально-экономического развития за 2019 год

Готовность медицинских учреждений к приему зараженных коронавирусом максимальная. Об этом заявил, министр здравоохранения республики Максим Забелин. По его словам, клиники готовят коечный фонд, проводят учения и формируют запасы препаратов и защитных материалов.

Учитывая актуальность темы, именно с неё началось заседание Правительства республики, где подвели предварительные итоги социально-экономического развития Башкирии в 2019 году. По оценке профильного ведомства, по объему валового регионального продукта республика занимает 10 место в стране и 2 место в ПФО. Промышленное производство выросло на 4,2%, опередив российский показатель почти на процентных пункта. Первый вице-премьер Андрей Назаров предложил в течение месяца уточнить итоговые данные и перспективы развития