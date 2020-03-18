«Должны решать люди»: в Башкирии эксперты прокомментировали поправки в Конституцию

Владимир Путин подписал Указ о голосовании по поправкам в Конституцию 22 апреля 2020 года. Утвержден вопрос для голосования: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Президент также уточнил, что допускает перенос даты голосования из-за эпидемии.
Закон об изменениях в Конституции был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов. В списке – ограничение сроков президентства. Глава государства не сможет занимать эту должность более двух сроков. Однако если поправки будут приняты, то правление действующего президента обнулится. На этот пост не смогут претендовать только граждане России, при этом постоянно проживающие в стране не менее 10 лет. Двойное гражданство запретят также чиновникам, депутатам и судьям. Приоритетом политики государства станут дети, их развитие, воспитание и патриотизм. Особое внимание – институту семьи. Повысить демографию помогут, по мнению специалистов, поправки о медицине.
Список поправок был сформирован в соответствии с посланием главы государства. Документ разрабатывала специально созданная группа, которая состояла из законодателей, экспертов, общественных и культурных деятелей. Окончательное решение примут уже сами жители страны. Голосование по всей России пройдет 22 апреля.