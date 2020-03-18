«Должны решать люди»: в Башкирии эксперты прокомментировали поправки в Конституцию

Закон об изменениях в Конституции был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов. В списке – ограничение сроков президентства. Глава государства не сможет занимать эту должность более двух сроков. Однако если поправки будут приняты, то правление действующего президента обнулится. На этот пост не смогут претендовать только граждане России, при этом постоянно проживающие в стране не менее 10 лет. Двойное гражданство запретят также чиновникам, депутатам и судьям. Приоритетом политики государства станут дети, их развитие, воспитание и патриотизм. Особое внимание – институту семьи. Повысить демографию помогут, по мнению специалистов, поправки о медицине.