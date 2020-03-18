В Уфе ведутся поиски пропавшего 12-летнего мальчика

В башкирской столице ведутся поиски 12-летнего подростка. Виталий Касьянов вышел на улицу 17 марта. Однако вечером домой не вернулся.

Родители очень переживают за своего сына и обратились в РОО «Поиск детей — Уфа». Волонтёры распространили ориентировку. Возможно, лицо подростка покажется вам знакомым.

На вид Виталию 14-15 лет, телосложение плотное, а лицо овальное. Волосы мальчика тёмные и волнистые, глаза тоже тёмные, брови и нос прямые. Отличительная черта — слабовыраженный шрам под правым глазом.

Бал одет в тёмно-зеленую куртку, черную футболку, черную вязаную шапку, такого же цвета трико и темно-коричневые ботинки.