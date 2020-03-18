Президент Америки отреагировал на обвинения китайцев о распространении коронавируса

12 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Китая сообщил, что коронавирус в КНР завезли американцы. Он призвал США отчитаться перед Китаем. Президент Америки Дональд Трамп назвал такое заявление китайского представителя «бесчестием».
Чжао Лицзянь, член МИД Китая, опубликовал у себя в твиттере новость о том, что коронавирус в КНР завезли американские военные. Китайский дипломат потребовал от США опубликовать данные о заболевших. Ранее глава американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний говорил о том, что в Америке было несколько случаев, когда люди умирали от гриппа, но после смерти выяснилось, что это был коронавирус. Именно на это и опирался китайский дипломат.
Дональд Трамп назвал такие обвинения «бесчестными». Он сказал, что американские военные не завозили вирус в Китай и назвал коронавирус «китайским вирусом». Известно, что США тоже тестируют вакцину от новой эпидемии.
В России на данный момент 114 случаев заболевания. Проследить за последними новостями о вирусе в нашей стране можно на сайте https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/