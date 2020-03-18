Президент Америки отреагировал на обвинения китайцев о распространении коронавируса

Чжао Лицзянь, член МИД Китая, опубликовал у себя в твиттере новость о том, что коронавирус в КНР завезли американские военные. Китайский дипломат потребовал от США опубликовать данные о заболевших. Ранее глава американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний говорил о том, что в Америке было несколько случаев, когда люди умирали от гриппа, но после смерти выяснилось, что это был коронавирус. Именно на это и опирался китайский дипломат.