Жителей Уфы обманул директор несуществующей фирмы

13 жителей столицы Башкирии обратились в правоохранительные органы с жалобой на мошенничество. Пострадавшие пожаловались, что были обмануты предпринимателем, который занимался продажей деревянных срубов и риелторскими услугами. После оплаты товара покупатели не получили ничего.

Следствие выяснило, что в 2016 году неизвестный распространял листовки в интернете и на подъездах с рекламой товаров для стройки и риелторских услуг. Несколько доверчивых жителей Уфы обратились к мужчине, заключили договор и даже внесли задаток, однако никаких стройматериалов люди так и не получили. Всего было обмануто 13 жителей Башкирии, а сумма ущерба составила 2 миллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов вышли на след 40-летнего уфимца, который долгое время представлялся директором несуществующие фирмы. А когда понял, что его уже ищут, начал действовать от лица другого предприятия, при этом не работая там. В ходе расследования дела о мошенничестве были выяснены дополнительные обстоятельства незаконной деятельности мужчины.