В школах России объявили о трехнедельных каникулах

Российские школьники будут отдыхать с 23 марта по 12 апреля. Такие меры связаны с борьбой против коронавируса. В это время для школьников будет доступно дистанционное обучение.

С понедельника 23 марта у российских школьников начинаются каникулы продолжительностю в три недели. Такие меры предприняло правительство в связи с распространением коронавируса в стране. В этот раз отдых планируется провести в пользой – для школьников открываются порталы дистанционного образования. Также крупнейшие образовательные издательства открыли доступ к своим ученикам.