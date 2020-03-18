Радий Хабиров будет денежно поощрять врачей-инфекционников

На личной страничке в социальной сети Радий Хабиров рассказал о своей поездке в инфекционную больницу Уфы. Глава Башкирии оценил готовность медицинского учреждения к возможной борьбе с новым коронавирусом. Сложную работу врачей, которые стоят «на переднем краю», Радий Хабиров готов дополнительно поощрить не только словесной благодарностью.

Глава Башкирии отметил, что во времена всеобщей паники врачи «тихо и уверенно выполняют свою работу». Все больницы, в которых был Радий Хабиров, оснащены необходимым оборудованием, а аппараты искусственной вентиляции лёгких присутствуют в нужном количестве. Отдельно Глава республики отметил, что все медицинские сотрудники квалифицированны.

Если все же придется нам столкнуться с реальной угрозой здоровью наших жителей – справимся. Врачам - низкий поклон на спокойную надежную работу. И не только поклон. Сегодня принял решение о республиканской доплате для врачей, которые первыми смотрят в лицо опасности. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Радий Хабиров оценил вклад врачей в борьбу с распространением вируса. Было принято решение денежно поощрить нелегкий труд инфекционников, на плечи которых сейчас опустилась большая ответственность. Напомним, на данный момент в стационаре находятся 48 человек с подозрением на коронавирус.