В Уфе популярный ТЦ ввёл ограничения из-за коронавируса

В Башкирии с 18 марта вводится режима повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса. Ограничения для покупателей ввёл и известный торговый центр «Планета». Из-за коронавируса ТЦ частично закроется.

Чтобы избежать нежелательного распространения нового вируса из Китая, администрация «Планеты» приняла решение отменить все занятия в детском клубе до 12 апреля. Клуб пришлось закрыть ради здоровья и защиты детей от коронавируса. Однако все магазины и фудкорт обещают работать в прежнем режиме.

Руководство ТЦ организовало дополнительную уборку, дезинфекцию и обработку помещения. Проводится дезинфекция всех ручек, лифтов, дверей. Также у всех сотрудников проверяется температура, а при первых признаках заболевания работники магазина отправляются домой.