Молодую мать из Башкирии зверски насиловали четыре часа в собственном доме

Чудовищная ситуация произошла в Иглинском районе Башкирии с 32-летней жительницей села. Она рассказала сотрудникам полиции, что ее изнасиловали в собственном доме. Об инциденте сообщило издание «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник в полиции.

Все произошло в минувшее воскресенье, 15 марта. Молодая мать позвала в гости своего знакомого. После пары рюмок алкоголя мужчина накинулся на несчастную и надругался над ней. Издевательства продолжались четыре часа.