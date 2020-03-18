Театры и музеи в России создают онлайн-программы из-за коронавируса

В связи с массовым распространением коронавируса, культурные учреждения в стране будут создавать интернет-площадки. Культурные мероприятия во время карантина можно будет смотреть онлайн. Об этом объявила министр культуры Ольга Любимова.

В России были отменены все массовые, культурные и спортивные мероприятия. Меры по борьбе с коронавирусом ужесточаются. В связи с этим деятельность театров, музеев, концертных залов, галерей переходит в режим онлайн. Любимова подчеркнула, что такой формат пользуется популярностью в наше время.