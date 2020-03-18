В Уфе кота спрятали в пакет и бросили на помойку умирать

В мусорном контейнере неравнодушные жители города нашли большой белый пакет, который был наглухо завязан. Именно из него слышалось жалобное мяуканье. Уфимцы поспешили развязать мешок и выпустить кота на волю.

На кадрах видео, которое записала одна из спасителей, хорошо видно, как несчастное животное стремительно убегает. Уфимка рассказывает, что испуганный кот даже не поел корм и чуть не попал под машину, потому что был слишком напуган. Спасители предполагают, что поиздеваться над котом могли дети из ближайшей школы или просто какие-то живодёры.