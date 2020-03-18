В России появится новый документ на автомобиль

В марте 2020 года в стране появятся новые требования к автомобилям. Теперь во время покупки машины покупателю вручат еще один документ. В новом документе производители будут указывать несколько новых данных.

Покупателей машин в будущем ждет нововведение. Теперь каждому хозяину новой машины будут выдавать так называемую «этикетку энергоэффективности». В ней производители будут указывать, сколько энергии и топлива употребляет машина. Также будут указываться и другие показатели. Например, к какому экологическому классу относится автомобиль, какой у него выброс углекислого газа.